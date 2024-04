Le vestiaire du PSG confirme une grande nouvelle avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent des débats lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone le 10 avril dernier (2-3), Kylian Mbappé s'est ressaisi six jours plus tard, claquant un doublé en Catalogne. En conférence de presse, Gonçalo Ramos a confirmé que l'international français se comportait comme un leader au sein du vestiaire.

Un sursaut d'orgueil. Transparent lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, Kylian Mbappé est apparu métamorphosé en Catalogne six jours plus tard (victoire 1-4). Vice-capitaine du PSG, il n'a pas hésité à haranguer ses coéquipiers tout au long de l'avant-match.

Mbappé s'est réveillé avant le quart de finale retour

Pour sa dernière Ligue des champions sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé semble motivé avant de défier le Borussia Dortmund ce mercredi soir. En conférence de presse, Gonçalo Ramos a confirmé que l'international français se comportait comme un véritable leader dans les vestiaires.

Ramos évoque l'apport de Mbappé