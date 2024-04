PSG : «Je vais l'exploser», le Real Madrid prévient Mbappé

Amadou Diawara

Qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG et le Real Madrid se disputeront la Coupe aux Grandes Oreilles le 1er juin s'ils viennent à bout du Borussia Dortmund et du Bayern. Interrogé sur ce potentiel face à face, Antonio Rüdiger a lancé un avertissement à Kylian Mbappé.

Tombeurs du FC Barcelone et de Manchester City, le PSG et le Real Madrid sont dans le dernier carré de la Ligue des Champions. D'une part, le club de la capitale est opposé au Borussia Dortmund en demi-finale de la C1. D'autre part, la Maison-Blanche jouera sa place en finale contre le Bayern.

Rüdiger lance un avertissement à Mbappé

Alors que le PSG et le Real Madrid pourraient s'affronter en finale de la Ligue des Champions le 1er juin, Antonio Rüdiger s'est déjà projeté sur ce potentiel rendez-vous au sommet. Et le défenseur central merengue a tenu à faire passer un message à Kylian Mbappé.

«S’il me dribble, je vais l’exploser»