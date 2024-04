La nouvelle star du PSG se lâche sur Luis Enrique

Hugo Chirossel

Recruté lors de l’été 2022 alors qu’il évoluait au FC Porto, Vitinha est en train de réaliser une deuxième saison plus que réussie sous les couleurs du PSG. Une évolution qu’il doit en partie à Luis Enrique. L'international portugais a avoué qu’il fait des choses qu’il ne se savait pas capable avant l’arrivée du technicien espagnol.

Après une première année compliquée, durant laquelle il n’a pas été épargné par Neymar et Lionel Messi, Vitinha est devenu cette saison un des hommes forts du PSG. Dernièrement, le milieu de 24 ans a notamment été décisif lors de la victoire sur la pelouse de l’OM, ainsi que la double confrontation contre le FC Barcelone.

Mercato - PSG : Le successeur de Kylian Mbappé va faire une annonce ! https://t.co/BrZ7vhcE2T pic.twitter.com/xwfbZJDruK — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

Vitinha encense Luis Enrique

Des matchs importants au cours desquels Vitinha a à chaque fois été buteur. Comme il l’a confié dans un entretien accordé aux médias du PSG, c’est notamment grâce à l’arrivée de Luis Enrique que l’international portugais a su évoluer et progresser.

« Je fais des choses que je ne me savais pas capable de faire »