PSG : Neymar et Messi se font encore tacler ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a laissé filer à la fois Neymar et Lionel Messi, qui ont signé respectivement à Al Hilal et à l'Inter Miami. Selon Maxwell, ancien pensionnaire du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont très bien fait de se séparer des deux stars sud-américaines, qui faisaient déjouer l'équipe à ses yeux.

L'été dernier, le PSG a décidé de mettre fin au bling-bling. En ce sens, plusieurs stars au gros salaire ont été sacrifiées par le club de la capitale, notamment Lionel Messi et Neymar. En effet, la Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami à la fin de son contrat le 30 juin 2023, tandis que le Brésilien a été vendu pour environ 90M€ à Al Hilal.

Maxwell balance sur Neymar et Messi ?

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Maxwell s'est prononcé indirectement sur les départs conjugués de Lionel Messi et de Neymar. A en croire l'ancien latéral gauche du PSG, le club de la capitale se porte beaucoup mieux sans les deux stars sud-américaines.

«Il y avait trop de joueurs qui ne faisaient pas les efforts»