PSG : Luis Enrique le fait halluciner

Passé par le Paris-Saint Germain entre 2008 et 2013, Guillaume Hoarau est encore actif sur le pré. Avant-centre du FC Muri-Gümligen, club pensionnaire de cinquième division suisse, le joueur de 40 ans semble particulièrement apprécier le PSG version Luis Enrique, comme il l’a confié à L'EQUIPE.

Si le Paris-Saint Germain n’effectue pas sa meilleure saison sous l’ère QSI d’un point de vue comptable, force est de constater que l’équipe bâtie par Luis Enrique parvient à convaincre sur le terrain, en témoigne la qualification des Parisiens en demi-finale de Ligue des Champions. Ces bonnes performances parisiennes semblent faire chaud au cœur à Guillaume Hoarau, qui continue à observer les rencontres de son ancien club.

«Paris est vraiment loin devant»

« Cette saison, il y a eu quelques rebondissements mais la domination du PSG est importante. En tant que consultant, je vois de plus près ce qui se fait sur les terrains et Paris est vraiment loin devant en qualité de foot. Les joueurs sont bons athlétiquement et, techniquement, je n'en parle même pas » a d’abord entamé l’ancien international français (5 sélections) dans les colonnes de L'EQUIPE .

Une gestion des jeunes qui plaît