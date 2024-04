PSG : Mbappé dans l’histoire ? L’heure de vérité approche

Benjamin Labrousse

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé n’a jamais caché son ambition de remporter un jour le Ballon d’Or. 3ème en 2023, son meilleur classement, la star du PSG apparaît logiquement comme favorite de la prochaine édition. D’ailleurs, la double confrontation de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich pourrait définitivement faire gagner le numéro 7. Explications.

A l’instar des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé rêve de marquer l’histoire. L’attaquant du PSG en est conscient, cela passera notamment par le Ballon d’Or. A plusieurs reprises, le Français s’est approché du précieux Graal, sans pour autant atteindre le podium. Mais grâce à une prestation sensationnelle lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, Mbappé a finalement terminé 3ème du classement de l’édition 2023, derrière Erling Haaland (Manchester City) et Lionel Messi (PSG - Inter Miami).

Mbappé bien lancé pour le Ballon d’Or

Et si son départ du PSG est désormais acté, Kylian Mbappé pourrait se rapprocher de son premier titre au Ballon d’Or au vu de la fin de saison réalisée par la formation de Luis Enrique. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le Bondynois part favori face au Borussia Dortmund. Et comme le souligne le Parisien ce lundi, les deux grands adversaires de Mbappé pour le précieux sésame, Harry Kane (Bayern Munich) et Jude Bellingham (Real Madrid), s’affronteront également pour une place en finale de la C1.

Kane ou Bellingham déjà distancés ?

Si l’Euro (14 juin - 14 juillet) aura également une grande importance pour le Ballon d’Or, Harry Kane ou encore Jude Bellingham pourraient donc laisser des plumes dans cette lutte à distance en étant éliminé au stade des demi-finales de la Ligue des Champions. Mais gare à Dortmund pour Kylian Mbappé et le PSG, qui restent néanmoins en lice pour la réalisation d’un triplé Coupe Nationale - Championnat - Coupe d’Europe jusque-là inédit en France...