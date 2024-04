Le PSG interpellé par une légende de l'ère QSI

Amadou Diawara

En janvier 2012, Maxwell a quitté le FC Barcelone pour s'engager en faveur du PSG. Cinq ans et demi plus tard, le Brésilien a pris sa retraite sportive à Paris. Alors que le PSG est en lice pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Maxwell a tenu à envoyer un message fort à son ancien club.

En quête d'un nouveau latéral gauche, le PSG a bouclé la signature de Maxwell en janvier 2012. Arrivé en provenance du FC Barcelone, le Brésilien a rendu de précieux services au club parisien pendant cinq saisons et demi. Alors qu'il a pris sa retraite sportive au PSG, Maxwell est revenu sur son passage dans la capitale française, évoquant le fait qu'il n'a jamais ramené la Ligue des Champions à Paris.

Mercato - PSG : Le transfert du «meilleur joueur du monde» est réclamé au Qatar https://t.co/JraDpgXTB5 pic.twitter.com/CvG8RZ1H4v — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

«Je suis très heureux d'avoir participé à ce projet»

« Si le PSG arrive à gagner la Ligue des champions, il n'y aura pas un regret que ce soit sans vous ? Toutes les générations ont participé à ce que le club arrive un jour à gagner cette Ligue des champions. S'ils gagnent, je vais avoir une petite partie dans cette histoire. On a toujours tout donné pour y arriver quand j'étais joueur, puis dans la direction », a confié Maxwell lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

«On a été là à l'époque du changement»