Il veut prendre sa revanche sur le PSG !

Axel Cornic

Pour la troisième fois de la saison, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund vont croiser le fer, mais cette fois c’est en demi-finale de la Ligue des Champions. Et Edin Terzic, qui était présent ce mardi en conférence de presse, semble bien décidé à signer sa première victoire après une défaite et un nul lors des matchs de poule.

Les grands rendez-vous européens sont de retour pour le PSG, qui cette saison a réussi à se faire une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour atteindre la finale et affronter le Real Madrid ou le Bayern Munich, il faudra battre un Borussia Dortmund qui a éliminé l’Atlético de Madrid au tour précédent.

PSG - Départ de Mbappé : Une prolongation va relancer sa succession ? https://t.co/qWGMs44vgw pic.twitter.com/fHjBf8HT4O — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

« Ils ont accumulé de très bons résultats et seulement une défaite en 2024 »

Le PSG connaît bien l’équipe allemande, qui était dans sa poule de Ligue des Champions... et ça s’était plutôt bien passé, avec aucune défaite en deux rencontres. « On sait que Paris est maintenant au meilleur de sa forme. Ils ont accumulé de très bons résultats et seulement une défaite en 2024. On sait qu'on va encore devoir améliorer notre performance du match retour (de la phase de groupes) » a expliqué Edin Terzic, qui doit toujours avoir cette rencontre de décembre 2023 (1-1) dans un coin de sa tête.

« Si on devait jouer 44 matches contre le Paris-SG, ça serait difficile pour nous, mais... »