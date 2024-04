PSG : Riolo désigne le joueur de l’année !

La rédaction

La saison du Paris-Saint Germain se déroule pour le moment de la meilleure des manières. Toujours intraitables sur la scène nationale, les Parisiens sont toujours en course en Ligue des Champions et défieront le Borussia Dortmund ce mercredi en demi-finale. Si les Franciliens semblent avoir trouvé leur rythme de croisière, c’est sans doute en partie grâce à Vitinha qui dispose d'un statut spécial aux yeux de Daniel Riolo.

Le Paris-Saint Germain parviendra-t-il à accrocher une première étoile sur son maillot ? Pour cela, il faudra passer l’obstacle Dortmund avant de pouvoir accéder à la finale de la reine des compétitions. Si Luis Enrique pourra compter sur la totalité de son groupe, seul Presnel Kimpembe étant toujours blessé, certains éléments seront particulièrement attendus au tournant. C’est le cas de Vitinha, qui impressionne beaucoup d’observateurs depuis le début de la saison et notamment Daniel Riolo, qui s’est exprimé sur le milieu de terrain portugais du PSG dans l’After Foot .

Riolo élogieux envers Luis Campos et Vitinha

Arrivé à l’été 2022 en provenance du FC Porto, Vitinha est aujourd’hui dans le cœur des supporters parisiens. Un bon coup que Daniel Riolo tient à attribuer à Luis Campos : « On ne le dit pas assez, mais le travail de Luis Campos n’a mine de rien pas été mal. Pour moi, le joueur de l’année aujourd’hui, c’est Vitinha. J’ai lu dans la presse ce matin que c’était un coup d’Antero Henrique. Mais qu’est-ce que c’est que cette idiotie ? Non, c’est Luis Campos, c’est les documents et la preuve que c’est Luis Campos qui avait dessiné cette équipe en prenant Vitinha. »

Une progression fulgurante