PSG : Luis Enrique lance un avertissement à son vestiaire

Axel Cornic

A la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions, Luis Enrique s’est présenté face à la presse ce mardi. L’occasion pour lui de faire le point sur les forces et les faiblesses de son Paris Saint-Germain, mais surtout pour parler de son plan face au Borussia Dortmund d’Edin Terzic.

Il y a quelques mois encore, peu de personnes auraient misé sur un PSG dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Pourtant, Luis Enrique a réussi son tour de force. Lui qui annonçait une équipe plus forte à partir de février a finalement eu raison et il n’est désormais plus qu’à un pas d’une finale.

« Tout passe par la possession »

Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien espagnol s’est projeté sur ce choc qui l’attend face au Borussia Dortmund, mettant en garde ses joueurs sur l’importance de la possession de balle. « Toutes les équipes ont leur force et faiblesses. Mais mon tempérament est de toujours me dire que mes joueurs sont les meilleurs. Nous avons des points faibles mais nous y travaillons. Tout passe par la possession. Notre objectif sera de dominer le ballon » a expliqué le coach du PSG.

« On est prêts à faire deux grands matchs »