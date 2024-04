PSG : La révolution Luis Enrique validée par le vestiaire ?

Axel Cornic

Après une phase de poules assez délicate, Luis Enrique avait fait la promesse que son Paris Saint-Germain allait être beaucoup plus fort à partir du mois de février. Une prédiction juste, puisque nous somme fin avril et son équipe se retrouve en demi-finale de Ligue des Champions, après avoir récemment remporté la Ligue 1.

Qualifiés sur le fil pour les huitièmes de finale après un match nul au Borussia Dortmund (1-1), le PSG pourrait bien réaliser son rêve européen. Les Parisiens sont en effet en demi-finale de la compétition et en face, ils retrouvent tout simplement les Allemands.

« On est plus une équipe par rapport au précédent match »

Ce soir-là, Luis Enrique avait assuré que ses joueurs seraient « beaucoup plus fort en février » et le moins que l’on puisse dire c’est que le temps lui a donné raison, avec Gonçalo Ramos qui a constaté ce changement. « On est plus une équipe par rapport au précédent match. On a eu plus de temps pour travailler. Nous nous connaissons bien. On a ajouté beaucoup de joueurs et maintenant nous sommes une famille » a expliqué l’attaquant du PSG, lors de la conférence de presse de ce mardi.

« Ce qu'il a amené dans notre équipe, c'est que personne ne sait qui va commencer le match »