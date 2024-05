Tennis : Avant Roland-Garros, Djokovic annonce un coup de théâtre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic fait le ménage dans son équipe. Après son entraîneur Goran Ivanisevic, le numéro un mondial a annoncé le départ de son préparateur physique Marco Panichi. Un départ qui sera vite pallié puisque le joueur serbe a décidé de rappeler Gebhard Gritsch à ses côtés. Ce dernier accompagnera Djokovic à Roland-Garros.

Dans quelle forme est Novak Djokovic ? Alors que les plus grands joueurs participent cette semaine aux Masters 1000 de Madrid, le Serbe a décidé de poursuivre sa préparation à Belgrade. Dans les prochains jours, le numéro un mondial devrait se rendre à Rome avant de faire le voyage jusqu'à Paris pour participer à Roland-Garros. Pour ces tournois et pour le reste de la saison, Djokovic sera accompagné d'une nouvelle équipe. Après Goran Ivanisevic, le joueur a annoncé le départ de son préparateur physique Marco Panichi.

Tennis : Ruud sans fausse note, il s'enflamme ! https://t.co/ObJdZdfqTk pic.twitter.com/U6kRihcdht — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Un nouveau départ est annoncé dans la Team Djokovic

« Grande Marco, quelles années extraordinaires de collaboration nous avons eues. Nous avons atteint le sommet, gagné des titres, battu des records. Mais surtout, j’ai apprécié nos journées d’entraînement les plus « ordinaires », dans le gymnase et en dehors. Des heures interminables d’entraînement et de rires qui m’ont permis de me sentir super motivé pour me préparer au succès. Grazie Romanista (comme Goran t’appelle) pour toute l’énergie, les efforts et le temps que tu as investis pour faire de moi le meilleur joueur et la meilleure personne possible. Je t’envoie beaucoup d’amour et je te verrai bientôt à Rome. Forzaaaa » a écrit Djokovic sur son compte Instagram .

Djokovic a trouvé son remplaçant