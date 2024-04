Tennis : Djokovic en danger ? Son clan répond !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent du Masters 1000 de Madrid cette semaine, Novak Djokovic n'est pas blessé mais il préfère concentrer ses efforts pour les plus grands événements de la saison. A bientôt 37 ans, le Serbe veut se préserver et les Masters 1000 en sont clairement plus dans son viseur. Malgré sa belle demi-finale à Monte-Carlo, il ne part pas avec la même facilité en direction de Roland-Garros. Certains le considèrent déjà sur la pente descendante, oubliant qu'il est encore numéro 1 mondial au classement ATP.

Bien assis sur le trône, Novak Djokovic est tout de même en danger. En jouant très peu depuis le début de la saison 2024, le Serbe s'expose au retour fracassant de ses adversaires, à commencer par Jannik Sinner. Le numéro 1 mondial a abandonné son titre à l'Open d'Australie et depuis, il affiche un niveau qui interroge. Sur le court, on dirait qu'il est parfois en souffrance et ce même si les conditions ne paraissent pas extrêmes.

Aucun danger

Seulement 10ème à la Race pour le moment, Novak Djokovic a très peu joué en 2024 et surtout, il n'a pas encore gagné de titre. Le Serbe ne recule devant rien : il a déjà connu cette situation avant de tout retourner. Il faut dire qu'en 2023, il a beaucoup joué et il a peut-être eu besoin de souffler un peu. « C’est stupide de parler de panique. Quelle panique ? Il a également remporté son premier trophée de la saison 2022 à Rome. Il est le meilleur au monde, il n’est pas 50e sur la liste de l’ATP. Tout ne dépend que de lui et du Novak qui apparaîtra sur le terrain » s'exclame Goran Ivanisevic dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Se méfier de l'eau qui dort

Même s'il va fêter ses 37 ans, Novak Djokovic reste un adversaire de taille et peut engranger les victoires dans les prochaines semaines. « Si c’est le bon Novak, celui qui se concentre, alors sur n’importe quelle surface de jeu, tout le monde peut faire ses valises et rentrer à la maison. Et si l’autre apparaît, c’est une autre histoire. Nous connaissons ses objectifs et je pense qu’il sera prêt pour les Jeux olympiques » poursuit l'ancien coach du Serbe. Le message est plutôt clair.

Retour tonitruant à Rome ?

A la manière de Rafael Nadal, Novak Djokovic va devoir marquer les esprits lorsqu'il va reprendre la compétition à Rome la semaine prochaine. Le numéro 1 mondial continue certes de gagner mais ses prestations font beaucoup parler. A Monte-Carlo, on l'a vu pris de tremblements pendant les changements de côté et en souffrance pendant les échanges, un fait assez rare.