Tennis : Nadal reçoit une excellente nouvelle !

Jean de Teyssière

Rafael Nadal pourra-t-il jouer les premiers rôles à Roland-Garros ? Le tournoi de la Porte d'Auteuil, qu'il a remporté à quatorze reprises est évidemment un objectif pour le Majorquin. Pour le moment, il doit retrouver un niveau digne de ce nom et peut en tout cas compter sur le soutien des autres joueurs, comme celui de Daniil Medvedev.

Le retour de Rafael Nadal fait plaisir à de nombreux fans de tennis. Le joueur espagnol, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis est touché par de nombreuses blessures depuis plus d'un an. Au crépuscule de sa carrière, il voudra sans doute s'offrir un bel au revoir.

Nadal retrouve la forme à Madrid

Après un premier tour expédié à Madrid, lors du Masters 1000, face au jeune américain de 16 ans, Darwin Blanch, Rafael Nadal s'attaquait un tout autre calibre en affrontant Alex De Minaur. La tête de série numéro 10 de ce tournoi l'avait battu il y a 10 jours lors du tournoi de Barcelone mais est tombée sur un Rafael Nadal qui retrouve peu à peu ses moyens (7-6, 6-3). Rafael Nadal jouera contre Pedro Cachin lors du troisième tour et son retour en forme ravit les joueurs du circuit.

Roland Garros : Nadal est prêt à tout ! https://t.co/y2rQK1BMaz pic.twitter.com/UEGmBAbp1i — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

«S’il peut jouer de mieux en mieux, je pense que c’est une bonne chose»