Tennis : Il annonce du lourd pour Nadal !

De retour pour la dernière fois de sa carrière sur les courts de Madrid, Rafael Nadal a disputé un très bon match samedi face à Alex de Minaur au deuxième tour. Contrairement à la semaine dernière, le Majorquin a réussi à décrocher la victoire face au 11ème joueur mondial mais d'après ses déclarations, il ne s'attendait pas à créer l'exploit. Pourtant certains voient en ces performances du positif et croient à un retour aux affaires efficace.

Absent quasiment lors de l'intégralité de l'année 2023, Rafael Nadal a effectué son retour à la compétition à Brisbane début janvier avant de se blesser à nouveau. Touché aux abdominaux, il a mis du temps avant de rejouer en compétition et a dû attendre jusqu'à Barcelone la semaine dernière. Ses espoirs de victoire à Roland-Garros sont quasiment nuls mais le Majorquin progresse de jour en jour et c'est déjà une grande avancée.

Un élan magique ?

Une victoire face à Alex de Minaur ce samedi va certainement donner encore plus d'espoir à Rafael Nadal. Certains croient en lui pour la suite des événements, à Rome dans un premier temps. S'il parvient à enchaîner quelques victoires, il pourrait débarquer à Roland-Garros avec plus de confiance. « J’espère qu’il sera encore là pendant de nombreuses années, mais le temps passe pour tout le monde. Rafa apporte beaucoup au tennis mondial, au tennis espagnol. J’espère qu’il gagnera trois ou quatre matches. Je suis sûr que s’il les gagne, et je le vois vraiment capable de le faire, cela changera le film. Il doit gagner ces matchs afin d’être plus optimiste pour le reste de la saison » a récemment déclaré Roberto Bautista Agut, son compatriote sur le circuit.

Un corps plus que fragile

Régulièrement touché par les blessures tout au long de sa carrière, Rafael Nadal arrive un peu au bout de ce qu'il peut supporter. Le Majorquin a fait des déclarations terrifiantes dernièrement mais tout n'est pas perdu. « Je ne veux pas parler de la possibilité que ce soit le dernier match ou le dernier tournoi de Nadal, car c’est sa décision et cela a été difficile pour lui. Il est très professionnel. Je ne sais pas comment mon cerveau réagirait en sachant que je joue mon dernier match. Je veux juste que les gens restent tranquille et le laissent faire comme il l’entend. Les gens s’attendent à ce qu’il fasse quelque chose de spectaculaire, mais honnêtement Rafa doit prendre soin de lui et j’espère qu’il le fera » a déclaré de son côté Iga Swiatek.

Du mieux chez Nadal

La semaine dernière à Barcelone, Rafael Nadal était apparu sur le court en servant moins fort que d'habitude et en étant beaucoup moins efficace dans ses frappes par rapport à avant. Le Majorquin a fait mieux cette fois-ci dans à peu près tous les secteurs du jeu, y compris le déplacement. Cette victoire face au 11ème jour mondial est tellement importante.