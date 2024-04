Tennis : Djokovic ou Sinner, il a fait son choix !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant assez tôt sur le circuit ATP, Jannik Sinner a vite progressé en connaissant quelques soucis sur son physique. Au fil des années, l'Italien a travaillé pour devenir aujourd'hui une véritable machine de guerre. Depuis six mois, il est clairement le meilleur joueur du monde et il enchaîne les victoires. Son début de saison stratosphérique a marqué les esprits dans les yeux des fans mais aussi des joueurs puisqu'il a réussi à décrocher une nouvelle étiquette d'homme à abattre, devant Novak Djokovic.

Jannik Sinner réalise pour le moment une saison 2024 qui fera date dans l'histoire du tennis. L'Italien est le premier joueur depuis très longtemps, en dehors du Big 3, à dominer le circuit d'une telle façon. Présent partout à chaque tournoi, il a augmenté son niveau de jeu ces derniers mois et a un peu effacé Novak Djokovic des radars. D'ailleurs, en demi-finales de l'Open d'Australie, il avait été excellent pour éliminer le Serbe sans concéder la moindre balle de break.

« C’est le meilleur joueur que j’ai jamais affronté »

Numéro 50 au classement ATP cette semaine, Tomas Machac est un joueur de la jeune génération qui a commencé à faire quelques envolées sur le circuit depuis l'année dernière. Le Tchèque de 23 ans a été interrogé en marge de sa participation à Madrid par rapport au niveau de Jannik Sinner, face auquel il a perdu en quarts de finale à Miami le mois dernier. « C’était quelque chose de spécial, c’est certain. C’était un match important pour moi car il m’a permis de me rendre compte de la rapidité des meilleurs joueurs du monde et du niveau de précision qu’il faut atteindre pour pouvoir rivaliser avec eux. C’est le meilleur joueur que j’ai jamais affronté. Je retiens beaucoup de positif de ce match, il m’a permis d’apprendre beaucoup de choses et de travailler plus dur pour combler l’écart » dit-il pour Punto de Break . Il a donc été plus marqué par l'Italien que par Djokovic, qu'il a affronté l'an dernier à Dubaï (défaite au tie-break du troisième set).

Un élan exceptionnel

Battu seulement à deux reprises depuis le début de l'année, Jannik Sinner est sur une dynamique hors du commun surtout pour un joueur de sa trempe. L'Italien, nouveau numéro 2 mondial, ne recule devant aucun défi et son parcours à Madrid cette semaine sera très surveillé. Même s'il a déclaré se préparer surtout pour conquérir Rome, il est capable de s'exprimer sur terre battue et il doit confirmer les attentes placées en lui.

Bientôt devant Djokovic ?

En se rapprochant à environ 1000 points de Novak Djokovic au moment de terminer le premier trimestre 2024, Jannik Sinner peut envisager passer devant le Serbe au classement dans les semaines qui arrivent. Le numéro 1 mondial joue très peu en ce moment et sa réponse se fait attendre pour les prochains grands tournois à venir, à commencer par Roland-Garros.