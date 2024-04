Tennis : Djokovic absent, son plan est révélé

La rédaction

Eliminé en demi-finales du tournoi de Monte-Carlo au début du mois, Novak Djokovic a décidé de prendre un peu de temps avant de refaire son apparition en compétition. C'est pour cette raison que le Serbe n'est pas présent cette semaine du côté de Madrid. Il est attendu pour Rome avant de se lancer vers Roland-Garros, son prochain grand objectif de la saison. Depuis quelques semaines, il se prépare dans l'ombre à un été tonitruant durant lequel il veut tout gagner.

En décidant de jouer très peu en 2024 jusqu'à présent, Novak Djokovic a sûrement une idée derrière la tête. Le Serbe, qui fêtera bientôt ses 37 ans, va se concentrer sur les grands objectifs de l'été, à commencer avec Roland-Garros. Le numéro 1 mondial sera le tenant du titre, comme à l'US Open et il avait également atteint la finale à Wimbledon. Il va donc connaître trois mois à haute intensité avec en plus la présence des Jeux olympiques dans le calendrier.

Pas d'inquiétude

En choisissant d'alléger largement son calendrier, Novak Djokovic a donc laissé un peu plus de place à ceux qui le suivent au classement, à commencer par Jannik Sinner. L'Italien réalise un début de saison dont le Serbe a le secret mais pourtant, cela ne lui pose aucun problème. « Il a toujours eu énormément confiance en lui. Il a peut‐être un peu moins envie, mais il doit se dire que ça va passer. A‑t‐il raison ou pas ? Je suis un peu surprise qu’il ne doute pas plus avec l’état de forme de Jannik Sinner par exemple. Mais c’est le personnage » analyse Camille Pin, consultante pour Eurosport .

Une maîtrise sans précédent

Capable de se sublimer dans les grands rendez-vous, Novak Djokovic a une telle confiance en ses capacités qu'il va se présenter à Roland-Garros par exemple sûr de ses forces. Le numéro 1 mondial n'a pas forcément de jouer énormément de tournois à ce stade de sa carrière. « Le signal qu’il envoie aux autres, c’est qu’il peut se permettre de ne pas trop jouer tellement il est au‐dessus. Dans les grands moments, qu’il ait joué ou pas, il les mystifie mentalement » poursuit l'ancienne joueuse française.

Retour rapide aux affaires ?

Dans sa carrière, Novak Djokovic a toujours donné le ton en début de saison en s'imposant comme le meilleur joueur du monde. Le Serbe est loin de ses standards pour le moment, la faute peut-être à cette affaire autour de son changement d'entraîneur. Sur le court, il a semblé touché physiquement, sortant vainqueur de combats dans la douleur.