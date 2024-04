Tennis - Madrid : Nadal de retour ce jeudi, c'est la fin

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est l'heure du grand retour pour Rafael Nadal. Une semaine après son élimination au deuxième tour à Barcelone, le Majorquin dispute ce jeudi son premier tour au Masters 1000 de Madrid face à Darwin Blanch, jeune Américain né en 2007. Dans ses déclarations récentes, il précise qu'il s'agit effectivement de ses derniers pas sur le court dans la capitale espagnole mais aussi qu'il ne sera pas en mesure de se donner à 100%.

Roi de la terre battue, Rafael Nadal est de retour à Madrid pour tenter de retrouver la forme avant les prochains tournois. Mais le Majorquin a fait de sérieuses déclarations quant à son état de forme, indiquant qu'il ne pouvait pas se donner à 100%. Comme à Barcelone, il tentera de rejoindre le deuxième tour face à Alex de Minaur. Une chose est sûre, chaque seconde est précieuse et il faut en profiter.

Nadal pas au top

En révélant qu'il ne se sentait pas au mieux au moment de faire son entrée en lice à Madrid, Rafael Nadal donne l'impression qu'il joue pour jouer, pour dire au revoir à son public à petit feu. « On a l’impression dans ses déclarations qu’il a déjà fait le deuil, qu’il prend du recul. La pression monte autour de lui et on a l’impression qu’il est déjà ailleurs dans sa tête. Il est à Majorque avec son fils » analyse Camille Pin pour Eurosport .

Fin de carrière irrémédiable

Au vu de ce qu'il a enduré ces derniers temps, Rafael Nadal se voit confronté à une terrible situation. Le Majorquin sent pour lui qu'il est temps de ranger les raquettes et il devrait le faire bientôt. « Après, cela ne veut pas dire qu’il ne se donne pas les moyens. On a l’impression qu’il a accepté que c’était le moment pour lui d’arrêter sa carrière. Il a clairement intégré cela quand on écoute ses déclarations » poursuit l'ancienne joueuse française. Il faut dire que les espoirs de le revoir au sommet sont quasiment inexistants.

Un rendez-vous encore raté ?

Rafael Nadal devrait a priori se débarrasser de son jeune adversaire ce jeudi et au deuxième tour, il aura fort à faire face à Alex de Minaur qui l'a éliminé la semaine dernière. Visiblement, c'est peine perdue d'après les déclarations du champion espagnol et ce deuxième échec qui se profile n'est pas du tout une bonne nouvelle. L'homme aux 14 Roland-Garros est en train de perdre son statut d'indétrônable dans les yeux de ses adversaires.