Tennis : Alcaraz en plein doute, il fait une révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 3 mondial au moment de débuter enfin sa saison sur terre battue, Carlos Alcaraz n'a pas pu défendre ses chances du côté de Monte-Carlo et la semaine dernière à Barcelone. Gêné au bras, l'Espagnol a un peu inquiété puisqu'il ne pouvait pas frapper un coup droit à l'entraînement jusqu'à ces derniers jours. Vendredi, il fera son entrée en lice à Madrid face à Alexander Shevchenko sous grande surveillance.

Carlos Alcaraz est à peu près le dernier joueur à n'avoir pas encore joué sur terre battue parmi les grands noms depuis le début du mois. L'Espagnol a dû déclarer forfait pour les deux premiers tournois prévus dans son calendrier et les nouvelles n'étaient pas franchement rassurantes du côté de Madrid. Pour rappel, le numéro 3 mondial est tenant du titre dans sa capitale et son parcours semble semé d'embûches.

Entrée en lice pas à 100%

Tête de série du Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz a un grand défi cette semaine : défendre son titre sur ses terres. L'Espagnol avait brillé l'an dernier pour gagner son deuxième titre consécutif dans la capitale mais cette fois-ci, il arrive sans grands repères ces dernières semaines. « Aujourd’hui, je me suis entraîné avec un peu plus d’intensité, ça s’est bien passé, assez bien, avec un bon sentiment. Je ne veux pas me précipiter, je ne veux pas me mettre en difficulté avec moi‐même, en disant que je vais jouer à 100% et que je vais gagner, parce que je ne sais pas encore et je ne veux rien prendre pour acquis. Mais pour l’instant, avec les sensations que j’ai eues aujourd’hui ou avec la mentalité que j’ai, en jouant trois ou quatre matches, je suis heureux aussi » a-t-il déclaré.



Tennis : La fin de carrière de Nadal et Djokovic est annoncée https://t.co/BDfgipPM2v pic.twitter.com/flYDcGINKg — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Une préparation difficile

Si Carlos Alcaraz venait à perdre assez tôt à Madrid à cause de son manque de rythme, il n'aurait que le tournoi de Rome derrière pour effectuer sa grande préparation pour Roland-Garros. L'Espagnol manquera peut-être de compétition pour le deuxième Grand Chelem de l'année où il avait atteint les demi-finales l'an dernier. Son premier match donnera une claire indication puisqu'en cas de victoire, il pourrait se frotter à un très bon joueur de terre battue en la personne de Lorenzo Musetti, qui l'a déjà battu.

Retour dangereux

Carlos Alcaraz s'apprête à effectuer un retour à la compétition très important pour lui car il doit montrer que son succès à Indian Wells l'a aidé à se propulser à nouveau vers les sommets. L'Espagnol a un peu souffert ces derniers temps en ne répondant pas forcément présent dans les grands rendez-vous. Une réponse est donc attendue.