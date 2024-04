Tennis : Sinner va dépasser Alcaraz, la grande révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison époustouflant au cours duquel il a remporté son premier titre en Grand Chelem, Jannik Sinner a fini par atteindre la deuxième place du classement ATP. Tout proche de conquérir le trône, l'Italien veut sortir les crocs sur terre battue, une surface qu'il maîtrise moins et sur laquelle il n'a gagné qu'un seul titre. Malgré tout, il a tellement marqué les esprits que beaucoup le voient enchaîner les titres à l'avenir, dépassant Carlos Alcaraz.

Nouveau numéro 2 mondial depuis le mois dernier, Jannik Sinner n'a pas vraiment envie d'arrêter sa série de victoires légendaire. L'Italien présente un bilan presque parfait en 2024 et il a réalisé des choses que seuls les membres du Big 3 avaient déjà réussi. A Madrid, les deux hommes qui forment maintenant une belle rivalité basée sur l'amitié ne pourront se retrouver qu'en finale mais c'est peut-être le premier tournoi de l'année où ils ne vont pas forcément répondre présent.

Alcaraz gagnant dans un duel à 100% ?

Après huit duels entre eux, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont toujours livré une bataille exceptionnelle. Les deux hommes se subliment quand ils se jouent et cela donne lieu à des souvenirs mémorables. « S’ils s’affrontent tous les deux à 100% de leur forme, l’Espagnol est encore un peu meilleur. Mais il lui suffit d’être à 98% pour perdre, car Sinner est plus constant » affirme Adriano Panatta, acquis à la cause de son compatriote depuis plusieurs mois. Carlos Alcaraz est ainsi devenu le premier joueur à battre Jannik Sinner en 2024 à Indian Wells.

Sinner devant Alcaraz dans les bilans ?

Pour le moment, c'est Carlos Alcaraz qui mène largement les débats quand on fait le bilan des palmarès. Mais pour beaucoup d'observateurs, ce qu'a fait Jannik Sinner est plus impressionnant et certains le voient déjà dépasser l'Espagnol dans quelques années. « C’est pourquoi l’Italien gagnera plus de tournois » poursuit le premier vainqueur italien d'un Grand Chelem dans l'ère Open dans des propos rapportés par OA Sport.

Sinner prochain numéro 1

Un des éléments qui pourrait peser dans la balance dans la rivalité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, c'est la place de numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz y a déjà goûté bien sûr mais celui qui détrônera Novak Djokovic cette saison marquera forcément les esprits. L'Italien est plus proche de le faire au vu de la différence du nombre de points à défendre entre les uns et les autres. Il confirmerait alors sa mainmise sur le circuit depuis six mois.