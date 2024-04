Tennis : Ce crack est la fusion de Nadal et Federer ?

Alexis Brunet

À seulement 20 ans, Carlos Alcaraz est déjà l'un des meilleurs joueurs de la planète. Le Murcien est notamment comparé à son glorieux aîné, Rafael Nadal, preuve qu'un avenir doré l'attend. Mais selon Emilio Lopez, le numéro trois mondial serait plutôt un doux mélange entre son compatriote espagnol et Roger Federer.

Novak Djokovic est encore à 36 ans, le numéro un au classement ATP. Mais petit à petit, le Serbe voit son avance fondre comme neige au soleil. En effet, des joueurs comme Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont les dents longues, et ils ont surtout très faim de succès.

Alcaraz, un mélange entre Nadal et Federer ?

Malgré son jeune âge, Carlos Alcaraz impressionne déjà le monde du tennis. Selon Emilio Lopez, ancien numéro sept mondial, qui s'est confié à Punto de Break , il est normal que son compatriote excelle autant, puisqu'il serait un savant mélange entre Rafael Nadal et Roger Federer. « Alcaraz est un produit de cette génération qui dure depuis vingt ans, c’est un héritage total de Federer et Nadal, ils ont été son miroir. Les grands joueurs de chaque époque n’étaient pas grands par leur façon de jouer, mais par leur mental, ils s’adaptaient toujours à chaque situation. »

Alcaraz espère être présent à Madrid