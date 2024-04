Tennis : Djokovic révèle son secret pour durer, c'est incroyable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours numéro 1 mondial au classement ATP, Novak Djokovic défie les lois physiques pour un joueur de 37 ans. Le Serbe est encore au sommet de son art et peut-être plus que jamais en grande forme. Même si son début de saison 2024 est moins bon, ses principaux objectifs de l'année approchent à grands pas et il faudra se méfier du loup. Présent à Monte-Carlo où il a atteint les demi-finales sans briller, il a été interrogé sur son état physique.

Plus grand joueur de tous les temps à la suite d'une saison 2023 exceptionnelle, Novak Djokovic a eu du mal à enchaîner pour le moment. En annonçant son forfait pour Madrid, le Serbe va débarquer à Rome sans le moindre titre au compteur en 2024, une anomalie qu'il n'a presque jamais connue dans sa carrière. En effet, lors de sa déroute de 2018 où il était blessé en début de saison, il avait dû attendre jusqu'à Wimbledon. En 2022, quand il n'avait pas pu jouer en Australie ou aux Etats-Unis, il avait patienté jusqu'à Rome, son prochain tournoi.

Une alimentation et beaucoup de sacrifices

Pour devenir joueur professionnel, il faut accepter un certain nombre de sacrifices pour devenir le meilleur et ça, Novak Djokovic l'a bien compris. Le numéro 1 mondial a instauré depuis ses débuts sur le circuit un mode de vie exemplaire qui fait de lui un immense athlète encore aujourd'hui. « J’ai consacré plus de 15 ans et beaucoup d’attention à prendre soin de mon corps et de mon esprit, et que cela porte ses fruits. À presque 37 ans, je suis encore capable d’être numéro un mondial et de jouer au plus haut niveau » débute-t-il.

Tennis - Barcelone : Ruud retrouve Tsitsipas, la rivalité s'installe https://t.co/q0DKilyD5p pic.twitter.com/EqjzmVq4mq — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Une carrière particulière

Incroyable de réussite avec désormais 24 titres en Grand Chelem, Novak Djokovic a connu une ascension folle au moment où il a passé les 30 ans puisqu'il a remporté la moitié de ces titres après cet âge fatidique. Il n'y a pas si longtemps, on considérait que la carrière d'un joueur de tennis était terminée au-delà des 30 ans et à bientôt 37 ans, il prouve un peu plus qu'il est le meilleur. « J’ai toujours eu en tête un plan stratégique à long terme pour jouer le plus longtemps possible afin de donner à ma carrière une meilleure chance de gagner plus de titres, de battre des records et de faire ce que j’ai fait ces quatre ou cinq dernières années. On peut dire que j’ai eu la meilleure partie de ma carrière après 30 ans qu’avant 30 ans » analyse-t-il.

A la recherche d'un premier titre

Novak Djokovic n'a pas pu défendre son titre à l'Open d'Australie, lui qui paraissait largement fatigué par les efforts des derniers mois. Le Serbe n'a pas disputé beaucoup de tournois et quand il l'a fait, il a perdu à chaque fois, ce qui fait qu'il n'a pas soulevé le moindre trophée en 2024. Forfait à Madrid, il essaie de récupérer pour revenir en grande forme du côté de Rome, où il avait disparu dès les quarts de finale l'année dernière.