OM : Rabiot brille enfin, De Zerbi est aux anges !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur sur la pelouse du RC Lens samedi (1-3), l’OM a obtenu sa sixième victoire en sept matchs disputés à l’extérieur cette saison. Les Olympiens ont pu compter sur des très bons Valentin Rongier et Adrien Rabiot, qui ont reçu les louanges de Roberto De Zerbi à l’issue de la rencontre.

Après son doublé face à l’Italie avec l’équipe de France (1-3), Adrien Rabiot a enfin lancé son aventure à l’OM ce samedi face au RC Lens (1-3). Le milieu de terrain âgé de 29 ans a réalisé son meilleur match depuis qu’il est à Marseille, une performance saluée par Roberto De Zerbi.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Un très grand match et un grand homme »

« Un très grand match et un grand homme. Il met de la passion tous les jours. Je crois en mes joueurs parce que l'OM n'est pas seulement Adrien Rabiot. Il y a beaucoup de grands joueurs », a déclaré Roberto De Zerbi au micro de beIN SPORTS.

Rongier « a fait un gros match »

L’entraîneur de l’OM a également mis en avant Valentin Rongier, titulaire pour la première fois depuis le mois de septembre : « Le temps nous enseigne qu'il faut que cette équipe ait quelqu'un qui mette de l'ordre sur le terrain. Rongier a ces caractéristiques et il a fait un gros match. Je ne voulais pas le remplacer mais il avait été averti et avait peur du deuxième jaune, on a perdu un peu d'ordre à sa sortie. »