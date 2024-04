Tennis : Rafael Nadal va imiter Federer, c'est incroyable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il devrait disputer le Masters 1000 de Madrid cette semaine, Rafael Nadal a confirmé sa participation à un événement un peu particulier. En effet, le Majorquin a prévu d'ajouter la Laver Cup à son calendrier, cette fameuse "fausse exhibition" qui aura lieu cette année du 22 au 24 septembre à Berlin. C'est une grande nouvelle qui en dit un peu plus sur ses intentions cette année puisque l'on pense forcément à la fin de carrière d'un certain Roger Federer dans cette même compétition en 2022.

Plus capable de se produire au plus haut niveau sur la fin de sa carrière, Roger Federer a décidé de ranger les raquettes à l'issue de l'édition 2022 de sa compétition, la Laver Cup. Créée en 2017 sous l'impulsion du Maestro, la compétition réunit le temps d'un week-end des joueurs dans deux équipes : la Team Europe contre la Team World. Organisée cette année à Berlin, cette exhibition va accueillir Rafael Nadal aux côtés de Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Alexander Zverev dans la Team Europe.

4ème participation

Lundi, l'organisation du tournoi a annoncé que Rafael Nadal ferait donc partie de l'équipe européenne lors de l'édition 2024 si tout va bien. Le Majorquin va donc participer pour la quatrième fois à cette compétition, lui qui avait accompagné Roger Federer vers la sortie en 2022. « Je suis très heureux de jouer la Laver Cup à Berlin pour l’équipe européenne. Je garde de très bons souvenirs de mes expériences en Laver Cup, notamment toutes les émotions vécues à Londres il y a deux ans en jouant aux côtés de Roger pour la dernière fois. À ce stade de ma carrière, je veux vraiment aller sur le court et tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui m’est offerte. Faire équipe est toujours une expérience incroyable et j’ai toujours apprécié, la compétition est différente et excitante. J’ai hâte d’aller à Berlin et d’aider l’équipe européenne à regagner la Laver Cup » peut-on lire sur le site de l'épreuve.

Des adieux comme le Maître ?

En 2022, Roger Federer avait choisi cette compétition pour ses derniers instants dans le monde professionnel, lui qui ne pouvait plus rivaliser au haut niveau sur le circuit ATP. En double avec son acolyte Rafael Nadal, l'émotion était très intense à Londres. La scène pourrait se répéter cette année avec l'Espagnol qui pourrait décider de prendre sa retraite après ce week-end de septembre. Néanmoins, cette participation plus que surprenante reste une bonne nouvelle.

Des projets intéressants

De retour à la compétition à Barcelone la semaine dernière, Rafael Nadal a du mal à garder un corps sain mais cette participation à la prochaine Laver Cup veut dire qu'il prévoit de jouer jusqu'à cette compétition. En effet, c'est une bonne nouvelle puisque la compétition aura lieu après l'US Open cette année, ce qui donne l'espoir aux fans de voir jouer leur champion pendant encore quelques mois.