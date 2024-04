Tennis : Il dévoile le grand regret de Federer

Alexis Brunet

Rafael Nadal est en train de vivre une fin de carrière très éprouvante. Le corps meurtri par de nombreuses blessures, l'Espagnol a du mal à s'en remettre pleinement, et il n'arrive donc pas à enchaîner les matches, et réaliser une belle dernière saison. Andy Roddick craint donc que les adieux du Majorquin sont gâchés, tout comme l'ont été ceux de Roger Federer, qui aurait aimé tiré sa révérence à une autre occasion qu'à la Laver Cup, selon l'ancien joueur américain.

En début d'année, Rafael Nadal a fait son retour à la compétition, à l'occasion du tournoi de Brisbane. Un évènement attendu par de nombreux observateurs, car cela faisait presque un an jour pour jour que l'Espagnol n'avait pas disputé un match officiel. Malheureusement, derrière cela, le Taureau de Manacor n'a pas réussi à enchaîner, gêné par de nombreux problèmes physiques. Le Majorquin a donc fait l'impasse sur de nombreux tournois.

Nadal veut absolument participer à Roland-Garros

L'objectif principal de Rafael Nadal pour ce retour à la compétition reste une participation à Roland-Garros. L'Espagnol a un lien particulier avec le tournoi, qu'il a gagné à quatorze reprises. Il espère donc pouvoir disputer le Grand Chelem parisien une dernière fois, et pouvoir faire des adieux à la hauteur de cette magnifique relation. Dans son podcast Served with Andy Roddick , Andy Roddick a déclaré que lui aussi voulait que Nadal puisse dire adieu de la meilleure des façons. « J’ai cet espoir au fond de moi qu’il va se rétablir et qu’il n’a pas besoin d’être en bonne santé pendant 52 semaines, mais pendant deux mois. J’ai toujours pensé que nous aurions une version de cela, peut‐être pas une victoire sur un grand tournoi, mais imaginez qu’il gagne le troisième tour à Roland Garros, un quatre sets difficile. J’ai envie de cela pour lui. »

«Roger voulait terminer sa carrière à Wimbledon»