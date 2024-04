Tennis : «Un joueur incroyable» a fait paniquer Djokovic !

Pierrick Levallet

Novak Djokovic a lancé sa saison sur terre-battue avec le tournoi de Monte-Carlo. Après avoir battu Roman Safiullin, le Serbe est venu à bout de Lorenzo Musetti ce jeudi (7-5, 6-3). Toutefois, le numéro 1 mondial a tenu à saluer la ténacité de l'Italien, qui a réussi à le faire paniquer en plein milieu du deuxième set.

Novak Djokovic reprend du poil de la bête. Après avoir traversé une mauvaise passe cet hiver, notamment avec son élimination précoce à Indian Wells, le Serbe a lancé sa saison sur terre-battue. Après avoir vaincu Roman Safiullin, Nole affrontait Lorenzo Musetti à Monte-Carlo ce jeudi. Et le numéro 1 mondial a pris sa revanche sur l’Italien, qui l’avait battu l’année dernière, en s’imposant deux sets à zéro (7-5, 6-3). Toutefois, Novak Djokovic a avoué que son adversaire l’a fait paniquer à un moment donné.

«Je suis vraiment heureux d’avoir relevé le défi»

« Je ne pense pas être encore à mon meilleur niveau. C’était un super test aujourd’hui contre un joueur incroyable. Un joueur très talentueux, notamment sur terre battue. J’ai perdu contre lui l’année dernière ici. Circonstances similaires. J’étais à un set et 4–2. Je dois dire que c’était dans un coin de ma tête quand j’ai perdu le break au 2e set aujourd’hui. Je me suis dit : ‘Oh non...’ j’espère que ce n’est pas un scénario similaire à celui de l’année dernière.’ Je suis vraiment heureux d’avoir relevé le défi et j’attends avec impatience le prochain. Je vais juste le prendre un jour à la fois et voir comment ça se passe » a confié Djoker dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Djokovic a Roland-Garros dans son viseur

Novak Djokovic affrontera Alex de Minaur ce vendredi, avec l’ambition de se qualifier pour la suite du tournoi. Le Serbe entend bien évidemment se préparer de la meilleure des façons pour Roland-Garros après avoir vu l’Open d’Australie lui échapper au profit de Jannik Sinner. Reste maintenant à voir si le joueur de 36 ans arrivera au sommet de sa forme pour disputer les Internationaux de France, qui se tiendront du 20 mai au 9 juin prochain.