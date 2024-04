Tennis : Djokovic prend un risque, il annonce du lourd

Alexis Brunet

Le 22 mai prochain, Novak Djokovic fêtera ses 37 ans. Le Serbe est donc plus vers la fin que le début de sa carrière, et cela implique des chois. Le Djoker a donc décidé de ne plus jouer tous les tournois, et de choisir précisément ceux auxquels il veut participer. Selon Marian Vajda, son ancien coach, cela est risqué, mais Nole a l'expérience pour gérer cela.

Dernièrement, Novak Djokovic a décidé de se séparer de Goran Ivanisevic, son coach depuis 2018. Nul ne sait la raison exacte, mais le Serbe a peut-être besoin de tester de nouvelles choses, afin de rester toujours compétitif. Dans ce sens, le Djoker a décidé de faire des choix par rapport aux tournois qu'il va disputer à l'avenir.

Novak Djokovic ne va pas jouer tous les tournois

Il y a quelques années, Novak Djokovic pouvait se permettre de jouer tous les tournois, mais avec l'âge, le Serbe doit apprendre à s'économiser, s'il veut rester compétitif. Dans ce sens, le Djoker a décidé de faire l'impasse sur certains rendez-vous, et de se focaliser notamment sur les majeurs. Selon Marian Vajda, ancien coach de Nole, ce dernier essaye de trouver le bon équilibre, comme il l'a confié à Ubitennis . « Je pense que Novak essaie de s’adapter et de trouver le bon équilibre. Maintenant, il ne peut plus penser à jouer tous les tournois comme avant. Le calendrier est trop chargé, il doit faire des choix. La grande motivation pour lui reste les Grands Chelems et les JO. Il doit donc trouver le temps de se préparer, de bien s’entraîner, mais il ne pense pas mettre la même concentration dans les autres tournois. »

Une stratégie risquée, mais Djokovic est expérimenté