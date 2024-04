Tennis : Djokovic jette déjà l’éponge face à ce crack

Alexis Brunet

Novak Djokovic est toujours numéro un mondial, mais il est talonné par Jannik Sinner. L'Italien n'en finit plus de grappiller des points, et il pourrait doubler le Djoker prochainement. Cela n'effraie pas le Serbe, qui préfère se concentrer sur d'autres objectifs, et la tête du classement ATP ne fait donc pas partie de ses priorités.

Actuellement, Novak Djokovic participe au tournoi de Monte Carlo. L'occasion pour le Serbe de se mettre en jambes, et de monter en intensité, avant Roland-Garros, qui débute le 20 mai prochain. Le Djoker veut se concentrer principalement sur quatre grands rendez-vous, RG, l'US Open, Wimbledon, et les Jeux Olympiques.

Djokovic s'avoue vaincu face à Sinner

En faisant l'impasse sur certains tournois, et en se focalisant sur d'autres, Novak Djokovic encourt le risque de perdre son titre de numéro un mondial, lui qui est talonné par Jannik Sinner. Le Serbe est bien conscient de cela, et il a avoué au micro de Sky Sports ne pas faire attention au classement cette saison. « C’est une question de semaines avant que Sinner ne devienne numéro 1. Cette année classement n’est pas mon objectif, je n’ai pas l’intention de jouer des tournois et d’accumuler des points. Ma priorité est de donner le meilleur de moi‐même dans le bloc qui va de Roland Garros à l’US Open, en passant par Wimbledon et les Jeux olympiques. »

Tennis : Surprise, il annonce une catastrophe pour Djokovic ! https://t.co/YgK9Fhz9tz pic.twitter.com/VkkP1QM4kg — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Sinner est en feu

Novak Djokovic est donc fataliste pour ce qui est du classement ATP, mais comment ne pas être d'accord avec lui. En pleine réussite en ce moment, Jannik Sinner marche sur l'eau. L'Italien a remporté 25 des 26 matches qu'il a disputés. De plus, il a mis la main sur son premier Grand Chelem il y a quelques semaines, avec l'Open d'Australie, remporté face à Daniil Medvedev. Il sera donc l'un des favoris lors de tous les prochains majeurs de la saison.