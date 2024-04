Tennis : Surprise, il annonce une catastrophe pour Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désormais le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, Novak Djokovic est sur le point de faire son entrée en lice à Monte-Carlo, son premier tournoi sur terre battue. Le Serbe arrive un peu dans l'inconnu à cette période de l'année puisque traditionnellement, il sortait vainqueur du premier Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie. Un changement est peut-être en train d'avoir lieu en ce moment et le Djoker n'a plus vraiment toutes les cartes en main.

Auteur d'une saison 2023 exceptionnelle, Novak Djokovic a défié les lois humaines en s'offrant trois titres en Grand Chelem. Malgré tout, il y a un secteur du jeu où il ne peut plus être aussi fort que par le passé : le déplacement. Le Serbe a bientôt 37 ans et il a adapté son jeu au fil des années pour éviter de trop souffrir sur le court. C'est sur ce point que beaucoup d'observateurs du monde du tennis ont du mal à voir la domination du Djoker se poursuivre.

Djokovic plus lent ?

Forcément avec le temps qui passe, il est plus difficile de tenir des heures sur un court de tennis avec des échanges très longs. Autrefois, Novak Djokovic faisait craquer ses adversaires de cette façon et dernièrement, il a tellement progressé au service qu'il s'en sort plus facilement. Mais le Serbe n'a pas montré un début d'année 2024 assez rassurant. « Il reste Novak, mais il a vieillit et il est plus lent. Il a perdu un peu de vivacité. Les jeunes ont moins peur parce qu’ils sentent qu’il est friable. Tout doucement, tout bascule » estime Henri Leconte dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis - Roland-Garros : Alcaraz dévoile son grand objectif pour Roland-Garros ! https://t.co/fszKzOsQBT pic.twitter.com/kEPt2MTOzr — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Une nouvelle génération qui a les cartes en main

Maître du jeu d'habitude, Novak Djokovic semble avoir laissé ce rôle à ceux qui le suivent de près au classement ATP. Le Serbe a été dominé par Jannik Sinner ces derniers mois notamment et on sent bien qu'un changement pourrait arriver. « La "Next Gen" domine depuis l’an passé, mais elle doit prouver qu’elle peut rester au plus haut niveau. Sinner s’impose et confirme avec son début de saison exceptionnel » poursuit Leconte. Le Masters 1000 de Monte-Carlo sera forcément une étape très surveillée.

Attendu au tournant

Malgré ses déclarations qui laissent entendre que Monte-Carlo n'est qu'un point de départ sans grande importance, Novak Djokovic sait qu'il faudra montrer un autre visage pour ne pas se faire effacer. Le Serbe n'est que 13ème mondial à la Race pour le moment parce qu'il joue très peu mais il a déjà pris beaucoup de retard par rapport à Jannik Sinner surtout.