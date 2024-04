Tennis : Nadal, Djokovic et Federer dépassés par un nouveau crack ?

Alexis Brunet

Novak Djokovic est toujours numéro un mondial, mais pour combien de temps. Le Serbe est grandement menacé par Carlos Alcaraz, mais surtout par Jannik Sinner. L'Italien a déjà remporté un Grand Chelem, et il pourrait bien récidiver. Il y a même des chances pour qu'il soit déjà plus fort que Rafael Nadal, Roger Federer, ou bien Djokovic.

Le Big 3 ne sera bientôt plus. Pendant de très nombreuses années, Roger Federer, Novak Djokovic, et Rafael Nadal ont dominé outrageusement le tennis mondial. Mais le Suisse a pris sa retraite, et l'Espagnol pourrait bientôt en faire de même, à cause de son corps qui ne laisse pas tranquille. Il n'y a guère que le Djoker qui soit toujours là, mais pour combien de temps ?

Djokovic est dans une mauvaise passe

Novak Djokovic a beau avoir 37 ans, il est toujours au top. Le Serbe est premier au classement ATP, et il a encore soif de victoires, et de titres. Mais son début de saison est quelque peu compliqué. Le Djoker n'a pas gagné le moindre tournoi, et il a notamment été éliminé au troisième tour d'Indian Wells, par Luca Nardi, 123ème joueur mondial. Dernièrement, il a d'ailleurs décidé de se séparer de son coach, Goran Ivanisevic, qui l'entraînait depuis 2019.

Tennis : Djokovic fait une annonce surprise, il s’explique https://t.co/wHD8xbtjnv pic.twitter.com/e9svpTFCcD — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Sinner le prochain numéro un ?