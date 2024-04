Tennis : «Les joueurs français doivent être plus ambitieux», gros changement à la FFT

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis deux ans, le tennis français est en train de revivre une certaine résurrection que l'on attend beaucoup. En effet, avec le retour d'un représentant dans le top 15 du classement ATP et de Caroline Garcia qui a atteint des sommets, c'est l'espoir pour les jeunes générations à venir qu'il y a quelque chose à faire. Chez les hommes, le successeur de Yannick Noah est attendu de pied ferme et à la Fédération française de tennis (FFT), certains sont peut-être en train de prendre les choses en main.

Souvent critiqué ces dernières années en raison du manque de résultats à la suite du retrait progressif de la génération dorée, le tennis français est peut-être en train de connaître un renouveau à temps. Dans cette saison 2024 importante puisqu'il y aura des Jeux olympiques en plus du traditionnel Roland-Garros, le but est de commencer de nouvelles méthodes pour permettre aux jeunes d'accéder au monde professionnel avec plus de facilité et plus de succès.

Ljubicic, nouvel atout

Ancien numéro 3 mondial, Ivan Ljubicic a été un grand joueur croate surtout dans les années 2000. Ex-entraîneur un temps de Roger Federer, il a multiples casquettes, comme celle qu'il porte depuis décembre 2022 à la FFT. En effet, après un démarrage difficile du fait de son statut un peu particulier, le Croate semble prêt à insuffler un nouveau souffle au tennis français en proposant un nouveau plan. « Je suis encore plus convaincu qu'on a tout ce dont on a besoin pour faire mieux et dominer le monde du tennis. Je le dis aussi en interne. Il n'y a rien qui puisse nous en empêcher. Personnellement, ça n'a pas été facile. Ça m'a pris du temps pour me sentir accepté. Je ne critique personne, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas donné toutes les informations aux personnes avec lesquelles je travaillais, ou peut-être parce que certains ne m'aimaient pas » déclare Ljubicic dans les colonnes de L'Equipe .



Guider vers le projet individuel

La FFT accompagne depuis toujours bon nombre de jeunes joueurs vers les sommets mais au bout d'un moment, la progression doit se faire de manière individuelle comme c'est le cas pour Arthur Fils par exemple récemment. C'est ce vers quoi Ivan Ljubicic veut aller. « Je crois qu'à la fédération, on fait du très bon travail de formation pour construire et lancer les jeunes avec une mentalité collective, jusqu'à un certain âge. Après, on perd un peu de cette force en route. Ce n'est pas de la responsabilité d'une fédération de créer des vainqueurs de Grand Chelem. Sa responsabilité, c'est de préparer les joueurs à être en capacité de gagner un Grand Chelem. Il y a un certain moment dans la carrière où ils doivent continu er par eux-mêmes. Quand je suis arrivé, ce n'était pas clair : jusqu'à quand les joueurs travaillaient avec la fédération, avec quel cut ? Je veux changer ça » déclare-t-il.

Nouveau départ pour les générations 2008-2009