Tennis : Djokovic se livre sur son objectif de l'année

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En connaissant un début de saison pas vraiment à la hauteur de ses espérances, Novak Djokovic doit peut-être faire des choix pour continuer à remplir ses objectifs. Dans cette saison 2024 très importante, le Serbe a confié qu'un grand tournoi occupait ses pensées : les Jeux olympiques de Paris. Jamais titré dans cet événement si particulier, le numéro 1 mondial a hâte d'y être mais il sait aussi qu'il va devoir faire des concessions.

Chaque saison olympique apporte à chaque fois un petit bonus de pression, de tension et d'excitation. Pour les joueurs, l'occasion est belle aussi de triompher dans un événement sportif à grande portée et beaucoup font de ce tournoi l'objectif de leur saison. Novak Djokovic n'y échappe pas : le Serbe multiplie les déclarations allant dans ce sens mais il sait qu'il n'aura sûrement pas la possibilité de gagner tous les grands tournois, l'été étant chargé.

Une grande priorité

Dans sa carrière, Novak Djokovic a fini par tout gagner pour devenir le plus grand joueur de tous les temps. Il manque tout de même un titre à son palmarès : les Jeux olympiques. A chaque fois, il a fini par craquer et n'a gagné "qu'une" médaille de bronze pour le moment, en 2008 lors de sa première participation. Forcément, en 2024, il s'agit d'un tournoi de première importance. « J’en parle toujours comme d’une priorité les années olympiques. Mais ça n’a pas été possible lors des dernières olympiades d’arriver avec mon meilleur niveau. Là, la situation est un peu différente. Ça sera la première fois qu’on jouera sur terre battue » dit-il.

Tennis : Sinner en pleine domination, il le compare à Nadal ! https://t.co/UffG4T27OQ pic.twitter.com/I9yIWA8mIV — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Une préparation différente

Avec la présence d'un tournoi olympique dans le calendrier, les joueurs auront donc plus de mal à enchaîner les compétitions cet été puisque les grands événements vont s'enchaîner. En effet, le Serbe pourrait un peu "choisir" ses tournois pour éviter de gaspiller trop de forces. « Jouer à Roland‐Garros avant aidera pour la préparation. Bon, il y aura un petit tournoi de Wimbledon avant (rires) et ce n’est pas l’idéal… De toute façon, la période la plus importante de l’année se jouera de Roland‐Garros à l’US Open. C’est là où il faudra être prêt mentalement, physiquement… » prévient le numéro 1 mondial.

Un Wimbledon surprenant

L'édition 2024 de Roland-Garros pourrait ressembler à une répétition générale des Jeux olympiques. Beaucoup de joueurs voudront prendre le maximum de repères pour le tournoi le plus important de l'année et certains devront gérer leurs efforts. Parmi tous ces tournois, c'est Wimbledon qui risque de voir beaucoup de surprises car il se termine seulement deux semaines avant le tournoi des Jeux. Avec cette déclaration, Novak Djokovic fait comprendre que le Grand Chelem londonien passera peut-être à la trappe...