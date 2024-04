Roland-Garros : Djokovic envoie une invitation à Nadal !

Jean de Teyssière

Depuis le tournoi de Brisbane début janvier 2024, Rafael Nadal n'a plus participé à un tournoi de tennis. L'inquiétude grandie autour du vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, forfait pour le tournoi de Monte-Carlo. Novak Djokovic a d'ailleurs réagi au calvaire de Rafael Nadal et lui souhaite d'être présent à Roland-Garros.

L'inquiétude grandie autour de Rafael Nadal. Le joueur espagnol, remis d'une longue blessure au psoas l'année dernière, avait rejoué en tournoi officiel à Brisbane en début d'année. Malheureusement pour lui, il a rechuté et n'a plus participé à un seul tournoi. A presque un mois et demi de Roland-Garros, cela ne présage rien de bon.

Nadal encore forfait pour Monte-Carlo

Jeudi, Rafael Nadal annonçait son forfait pour le tournoi de Monte-Carlo : « Ce sont des moments très difficiles pour moi sur le plan sportif. Même si je travaille dur et que je fais le maximum d'efforts chaque jour avec l'envie de participer à des tournois qui ont toujours été très importants pour moi, la vérité, c'est que je ne peux pas jouer aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur pour moi de ne pas pouvoir participer à ces événements. »

«J’espère qu’il pourra revenir sur sa terre battue préférée de Roland‐Garros»