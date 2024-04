Tennis : Novak Djokovic jubile avant Roland-Garros !

La rédaction

Avant son entrée en lice pour le Rolex Monte Carlo Masters, Novak Djokovic s’est exprimé lors d’un point presse. Le Serbe, qui prépare Roland-Garros, évoque ses attentes pour le tournoi et a également insisté sur le le fait qu’il était chez « lui » et qu’il se sentait bien. Nole s'est montré plutôt motivé, lui qui traverse une plutôt mauvaise passe ces derniers temps.

Depuis sa défaite contre Luca Nardi à Indian Wells le 12 mars dernier, Novak Djokovic n’a pas remis les pieds sur un terrain de tennis en compétition officielle. Le Serbe n’a d’ailleurs joué aucun match de la saison sur terre battue. Pourtant, à quelques jours de son entrée en lice pour le Rolex Monte Carlo Masters, le numéro un mondial semble confiant, alors qu'il n’a plus gagné ce tournoi depuis 2015.

« J’ai toujours aimé jouer ici »

Lors du point presse de ce samedi, Novak Djokovic s’est exprimé sur le tournoi. « J’ai toujours aimé jouer ici. J’habite ici depuis un bout de temps, mes deux enfants sont nés ici, c’est finalement comme ma maison. Je me suis souvent entraîné. Je connais tout le monde à Monaco ! Après le fait de jouer à la maison rajoute peut‐être un peu de pression… La terre battue est la surface la plus exigeante. Cela me demande donc plus de temps pour atteindre mon top. Plus tôt dans ma carrière, j’avais de meilleurs résultats Les cinq‐six dernières éditions ici n’ont pas été très réussies. Mais cela peut changer ! Je suis enthousiaste et excité d’être ici » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par We Love Tennis .

