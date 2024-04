Roland Garros : Fiasco à venir pour Nadal, il l'envoie à la retraite !

Arnaud De Kanel

Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour Rafael Nadal. Après avoir manqué le début de saison, l'Espagnol est à nouveau contraint de repousser son retour puisqu'il a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Monte Carlo. Sa mission de remporter Roland Garros relève désormais de l'impossible et Benoit Maylin l'exhorte même à tout arrêter avant.

Le calvaire continue pour Rafael Nadal. Jeudi, le Taureau de Manacor a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo. « Ce sont des moments très difficiles pour moi, sur le plan sportif. Malheureusement, je dois vous dire que je ne jouerai pas à Monte-Carlo. Mon corps ne me le permet tout simplement pas. Et même si je travaille dur et fais le maximum d'efforts chaque jour avec toute la volonté de jouer et de concourir à nouveau dans des tournois qui ont été très importants pour moi, la vérité est que je ne peux pas jouer aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur pour moi de ne pas pouvoir participer à ces événements », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. L'objectif reste inchangé pour Nadal qui veut être présent à Roland Garros dans l'espoir de soulever une 15ème Coupe des Mousquetaires. Un rêve qui semble irréalisable désormais selon Benoit Maylin qui lui conseille même de prendre sa retraite.

«Rafa, arrête !»

Le journaliste craint un fiasco pour Rafael Nadal à Roland Garros. « Si Rafael Nadal vient à Roland‐Garros, c’est pour gagner. Et il sait très bien qu’il n’en est absolument pas capable à l’heure actuelle sur des matchs au meilleur des cinq sets. Et s’il refuse Monte‐Carlo, s’il refuse des tournois par la suite avec des matchs au meilleur des trois sets, cela veut dire qu’il ne peut pas jouer. Donc, Rafa, arrête ! Rafa, arrête ! », a déclaré Benoit Maylin dans des propos relayés par We Love Tennis , avant de poursuivre.

«Ton corps te dit stop»