Roland-Garros : Surprise, il annonce du lourd pour Nadal

Amadou Diawara

Peu épargné par son corps ces derniers mois, Rafael Nadal a rechuté. En effet, l'ancien numéro un mondial devrait manquer six nouvelles semaines de compétition à cause de ses pépins physiques. Ainsi, Rafael Nadal peut espérer postuler pour Roland-Garros. Et à en croire Yannick Hanfmann, le Majorquin fait partie des favoris pour le Grand Chelem français malgré ses problèmes de blessure à répétition.

Alors qu'il a déjà soufflé ses 37 bougies, Rafael Nadal se rapproche dangereusement de la fin de sa carrière. D'ailleurs, le Majorquin va fêter ses 38 ans le 3 juin. Malheureusement pour Rafael Nadal, il n'est pas du tout épargné par son corps ces derniers mois. En effet, l'ancien numéro un mondial enchaine les blessures. Et il vient tout juste de rechuter, étant contraint de rester loin des courts pendant six semaines.

«Il avait l’air très affûté»

Alors que Roland-Garros va débuter le 21 mai, John Lloyd a affirmé que Rafael Nadal allait être trop juste pour espérer soulever un 15ème saladier d'argent à Roland-Garros. « Je pense que nous aurons droit à des adieux décents. Je pense qu’il va se mettre dans une forme convenable. Je le vois gagner quelques matches, mais je ne le vois pas gagner Roland‐Garros. Je ne pense pas qu’il aura assez de temps pour jouer le tennis dont il a besoin. Mais je pense que nous aurons droit à des adieux décents de la part de Rafa. J’espère que ce sera un très bon départ » , a-t-il jugé lors d'un entretien accordé à Tennis Chanel.

«Il faut considérer Rafa comme un favori»