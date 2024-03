Tennis - Roland Garros : Il annonce une triste fin pour Nadal

Alexis Brunet

Depuis un certain temps, Rafael Nadal n'est pas épargné par son corps. L'Espagnol a du mal à retrouver son meilleur niveau, et cela alors que le grand rendez-vous de la saison du Majorquin approche. En effet, ce dernier mise beaucoup sur Roland-Garros, qu'il espère remporter une nouvelle fois. Mais selon John Lloyd, Nadal n'y arrivera pas.

Petit à petit, la nouvelle génération est en train de prendre le pouvoir dans le monde du tennis. Novak Djokovic est toujours numéro un mondial, mais le Serbe a beaucoup de mal en ce début de saison. Il n'a pour le moment pas gagné le moindre tournoi, et il est talonné par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui semblent affamés de titres. Mais le Djoker n'est pas le seul vieux briscard à avoir du mal dernièrement.

Nadal n'est pas au mieux physiquement

Comme Novak Djokovic, Rafael Nadal aussi a de plus en plus de mal. L’Espagnol est handicapé par les blessures depuis de nombreux mois. Il s'était d'ailleurs absenté des courts depuis presque un an, avant de faire son retour à la compétition en début d'année. Malheureusement, le Majorquin s'est blessé de nouveau lors du tournoi de Brisbane. Il a donc dû faire l'impasse sur certains rendez-vous, dont l'Open d'Australie, ou encore Indian Wells.

«Je ne le vois pas gagner Roland‐Garros»