Roland-Garros : Surprise, il annonce du lourd pour Nadal

Alors que son corps ne le laisse pas vraiment tranquille ces derniers temps, Rafael Nadal prépare sa saison sur terre-battue. L'Espagnol a évidemment pour objectif d'arriver en forme à Roland-Garros, son jardin. Et pour certains, le joueur de 37 ans pourrait bien réussir à retrouver son véritable niveau pour les Internationaux de France.

Tous les fans de tennis attendent cet événement avec impatience. L’édition de 2024 pourrait être la dernière pour Rafael Nadal. Vainqueur à 14 reprises des Internationaux de France, l’Espagnol a connu un début de saison mitigé depuis son retour sur le circuit. Souffrant de nombreuses douleurs qui l’empêchaient de bouger correctement, Rafael Nadal a dû déclarer forfait pour l’Open d’Australie puis à l’Indian Wells et à Miami.

Tennis : La folle statistique de Djokovic face à Nadal https://t.co/mWIQ7GN0o4 pic.twitter.com/qtngdqveOQ — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Nadal prépare sa saison sur terre-battue

La légende espagnole devrait maintenant se focaliser sur sa saison sur terre-battue. « Dans l’idéal, Rafael Nadal voudrait jouer peut‐être trois tournois avant Roland‐Garros. C’est le genre de joueur qui a besoin de matchs. Monte‐Carlo a toujours été un événement couronné de succès pour lui, et on peut penser qu’il souhaiterait à nouveau jouer à Madrid, dans son pays d’origine » a d’ailleurs indiqué l’ancien joueur Andy Riddick récemment. Et pour certains, Rafael Nadal pourrait retrouver son meilleur niveau une fois à Roland-Garros.

«À Roland-Garros, il sera à son meilleur»