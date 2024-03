Roland-Garros : L'annonce troublante de Nadal

Alexis Brunet

Rafael Nadal n'est pas au top de sa forme depuis quelque temps. L'Espagnol a du mal à se remettre de ses nombreuses blessures, et sa fin de carrière est un peu compliquée. Dernièrement, le Majorquin a d'ailleurs décidé de faire l'impasse sur le tournoi d'Indian Wells, et ce, pour préparer au mieux la saison sur terre battue. Mais la dernière annonce de ce dernier n'est pas rassurante, à quelques semaines de Roland-Garros.

Cela fait bien longtemps que Rafael Nadal n'occupe pas le haut du classement ATP. L'Espagnol est descendu très bas, en raison de sa longue absence sur blessure. Le Majorquin essaie de revenir à son meilleur niveau, mais cela n'est pas facile, et il est obligé de faire des choix.

Nadal a déclaré forfait pour Indian Wells

En janvier, Rafael Nadal avait fait son retour, à l'occasion du tournoi de Brisbane. Malheureusement, l'Espagnol s'était de nouveau blessé, et il avait été contraint de faire l'impasse sur l'Open d'Australie. Dernièrement, le Majorquin a dû faire de même pour Indian Wells. Il a indiqué avoir pris cette décision pour préparer au mieux la saison sur terre battue.

Tennis : «Monstrueux», un Français défie Nadal et Djokovic ? https://t.co/Hdr9JD9ZWq pic.twitter.com/hFrWoj1Gav — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Nadal reste énigmatique sur son avenir