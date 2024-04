ASSE : Influencé pour son transfert, il déballe tout

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE a notamment choisi se renforcer son secteur offensif. Olivier Dall’Oglio, nommé quelques semaines auparavant sur le banc des Verts, s’est ainsi vu offrir de nouvelles armes. Ça a notamment été le cas avec Irvin Cardona, prêté par par Augsbourg. Un choix à propos duquel l’actuel joueur de l’ASSE a dévoilé certaines coulisses.

Parti de Brest pour rejoindre la Bundesliga et Augsbourg, Irvin Cardona a galéré de l’autre côté du Rhin. L’expérience en Allemagne se passant mal, l’attaquant a retrouvé la France lors du précédent mercato hivernal. En effet, l’attaquant de 26 ans a posé ses valises du côté de Saint-Etienne, acceptant de s’engager à l’ASSE, sous la forme d’un prêt, afin d’aider les Verts à remonter en Ligue 1. Ciblé depuis un moment dans le Forez, Cardona n’a visiblement pas mis longtemps avant d’accepter de rejoindre l’effectif d’Olivier Dall’Oglio.



Ce samedi, Irvin Cardona a accordé un entretien à L’Equipe . L’occasion pour lui de s’exprimer sur son choix de rejoindre l’ASSE et l’influence d’Olivier Dall’Oglio dans celui-ci, ayant déjà évolué sous ses ordres du côté de Brest. « La nomination d'Olivier Dall'Oglio au poste d'entraîneur a-t-elle pesé dans mon choix ? J'étais déjà en contact avec Saint-Étienne avant qu'il n'arrive. Quand j'ai su que ce serait lui le nouvel entraîneur, cela a renforcé mon idée et ma détermination à rejoindre les Verts. Il a compté énormément dans ma carrière et il connaît tout de moi », explique Cardona.

