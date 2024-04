Transferts : Une ancienne star du PSG tentée par un retour ?

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG et Marco Verratti se sont séparés, après une aventure longue de onze ans. L'Italien a décidé de rejoindre le Qatar, et le club d'Al-Arabi. Cela se passe bien pour le moment pour l'ancien parisien, mais il est possible qu'il soit tenté par un grand retour. En effet, le milieu de terrain pourrait déjà vouloir revenir en Europe, et le Barça serait tenté de lui faire les yeux doux.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de se séparer de nombreuses stars. Ainsi, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou bien encore Marco Verratti ont quitté Paris. Cela a marqué une vraie étape dans le nouveau projet du club de la capitale, désormais plus axé sur les jeunes joueurs à fort potentiel.

Marco Verratti joue actuellement au Qatar

Parmi les quatre joueurs cités ci-dessus, seulement un évolue encore dans l'un des plus grands championnats européens. Il s'agit de Sergio Ramos, qui a rejoint le FC Séville. Lionel Messi s'est engagé avec l'Inter Miami, Neymar avec Al-Hilal et Marco Verratti avec Al-Arabi. L'Italien réalise pour le moment une saison honorable au Qatar, avec sept passes décisives au compteur, mais son club n'est que septième du championnat.

Le Barça pourrait tenter le coup Verratti