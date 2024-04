Mercato : Le PSG prépare un transfert XXL, la mèche est vendue

Alexis Brunet

Le PSG est depuis longtemps très intéressé par Victor Osimhen. Le Nigérian pourrait enfin quitter Naples cet été, contre un chèque de 130M€. Le club de la capitale n'est pas le seul prétendant pour l'ancien joueur du LOSC, mais il est toutefois quasi certain que ce dernier va quitter le Napoli à la fin de la saison.

Face au départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG sera dans l'obligation de régir sur le mercato estival prochain. Le club de la capitale a déjà quelques noms en tête, et cela pourrait coûter une petite fortune à Luis Campos.

Victor Osimhen est le grand favori pour remplacer Kylian Mbappé

Pour le moment, Victor Osimhen est le remplaçant le plus crédible pour Kylian Mbappé. Le Nigérian arrive à la fin d'un cycle du côté du Napoli, et son départ est plus que probable. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport , il est même quasi certain que le buteur ne soit plus à Naples la saison prochaine. Le PSG devra toutefois trouver un accord avec le club italien, et la somme de 130M€ est souvent évoquée.

PSG : Un renfort s'annonce prochainement à Paris https://t.co/SG6TuvJ9vT pic.twitter.com/dEVQAvJ0Fe — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Le PSG pourrait aussi s'appuyer sur Ramos

Mais le PSG pourrait également déjà posséder le remplaçant de Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale pourrait décider de faire confiance à Gonçalo Ramos, recruté dernièrement au Benfica Lisbonne, pour 80M€. Il faudra également voir ce que les dirigeants parisiens comptent faire de Randal Kolo Muani, qui, malgré un transfert à 90M€, est dans une situation d'échec à Paris.