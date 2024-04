Le PSG va plomber le Real Madrid avec Mbappé

Jean de Teyssière

La venue de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait désormais guère plus de doute. Le numéro 7 du PSG va bel et bien rejoindre le club multititré en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour le moment, le Français reste sous contrat avec le PSG, ce qui pourrait pénaliser le Real Madrid dans son optique de présenter son futur joueur le plus rapidement possible.

En février dernier, Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants du PSG qu'il allait quitter le club de la capitale en juin prochain, à la fin de son contrat. Son très probable futur club, le Real Madrid, réfléchit déjà à quand le présenter, tout en ralentissant les discussions avec Mbappé depuis que l'éventualité d'une finale entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions se soit rapprochée. La question devrait en tout cas être tranchée assez vite.

Dilemme au Real Madrid : quand présenter Mbappé ?

Au Real Madrid, trois dates sont évoquées concernant la présentation de Kylian Mbappé. D'après AS , l'officialisation de l'arrivée du Bondynois dans la capitale espagnole pourrait être faite après la finale de la Ligue des Champions, le 1er juin prochain. Le Real Madrid aimerait présenter son nouveau joueur dans la foulée, avant le début de l'Euro qui débutera le 14 juin.

Le PSG aura son mot à dire

Problème, en juin prochain, Mbappé sera encore un joueur du PSG. Le contrat de Kylian Mbappé avec le Real Madrid débutera le 1er juillet et le PSG pourrait donc avoir son mot à dire concernant l'avenir de son joueur une fois que son arrivée au Real Madrid sera officielle. Si le PSG refuse de laisser son joueur être présenté en juin, il pourrait être officialisé le 1er juin et présenté à la fin de l'Euro, le 14 juillet où alors être officialisé et présenté après l'Euro.