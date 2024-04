PSG : Surprise, Mbappé s’inspire d’une légende ?

Pierrick Levallet

L'histoire de Kylian Mbappé au PSG touche à sa fin. Une page va se tourner d'ici quelques semaines, puisque l'international français n'a pas l'intention de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. La star de 25 ans souhaite malgré tout terminer de la meilleure des manières et semble même s'inspirer d'une légende pour y parvenir.

Kylian Mbappé vit très certainement ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Alors que son contrat dans la capitale expire en juin prochain, le capitaine de l’équipe de France aurait indiqué aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger. Son départ libre à l’issue de la saison semble déjà acté, et une tendance claire se dessine pour sa prochaine destination.

PSG - Real Madrid : Mbappé au coeur d’un drame ? https://t.co/63LUaefEod pic.twitter.com/cNicN3ExMi — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Mbappé va quitter le PSG...

En effet, tout indique que Kylian Mbappé signera au Real Madrid. Mais rien n’a encore été publiquement annoncé. En attendant, le champion du monde 2018 souhaite terminer la saison de la meilleure des manières, sur le toit de l’Europe avec une Ligue des champions en poche. Il semble d’ailleurs s’inspirer d’une réelle légende.

... et prépare un départ à la Michael Jordan