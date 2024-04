C'est historique, un joueur du PSG est en plein rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Joueur le plus capé de l'histoire du PSG depuis quelques jours, Marquinhos est plus que jamais entré dans l'histoire du club de la capitale en battant le vieux record de Jean-Marc Pilorget. Célébré au Parc des Princes après la victoire contre l'OL (4-1) dimanche, le Brésilien reconnaît qu'il a vécu une soirée de rêve.

Avec désormais 438 apparitions avec le maillot du PSG, Marquinhos est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club de la capitale, battant le record de Jean-Marc Pilorget qui a longtemps semblé intouchable. Le capitaine parisien a même été célébré au Parc des Princes après la large victoire contre l'OL dimanche (4-1). Une soirée de rêve comme l'explique Marquinhos aux médias du club.

Mercato - PSG : Une date est fixée pour Zaïre-Emery https://t.co/CJyltLO0KQ pic.twitter.com/u8FuS0H3T0 — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

«C'était une soirée de rêve pour moi»

« C'était une soirée de rêve pour moi. J'ai très bien dormi et j'ai pensé à ce moment que je ne vais jamais oublier, je vais le garder dans mon cœur. Je pense qu'avec la victoire aussi, avec la performance face à Lyon, ça a très bien clôturé la soirée pour moi et pour toute l'équipe. Ça a été un grand honneur, une grande fierté pour moi et pour ma famille surtout. J'ai parlé avec eux après la cérémonie, et pour tout le monde c'est un moment qui reste gravé dans nos cœurs », lâche le défenseur brésilien au micro de PSG TV , avant d'en rajouter une couche.

«C'était un moment particulier pour moi»