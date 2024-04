Mbappé : Un sacrifice à 128M€ en faveur du PSG

Thibault Morlain

L'été dernier, le PSG avait décidé de sévir face à Kylian Mbappé. Ce dernier ne voulant pas prolonger, il avait alors été mis à l'écart. Quelques semaines plus tard, Mbappé avait réintégré le groupe de Luis Enrique. Mais à quel prix... Le Français aurait trouvé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi pour permettre au PSG de s'y retrouver financièrement.

Le PSG n'a pas hésité à taper du poing sur la table face à Kylian Mbappé. L'été dernier, face au choix de sa star de ne pas vouloir prolonger, le club de la capitale, via Nasser Al-Khelaïfi, avait mis à l'écart Mbappé, le privant de tournée en Asie. Intégré au loft des indésirables, celui qu'on annonce au Real Madrid n'avait alors jamais semblé aussi proche d'un départ. Un transfert qui n'aura finalement pas vu le jour puisque Kylian Mbappé avait été réintégré au groupe de Luis Enrique. Un retour dans le groupe du PSG qui aurait toutefois plusieurs millions d'euros au champion du monde 2018.

Mercato - PSG : Grosse bataille engagée sur un transfert ? https://t.co/idE5xE9FrF pic.twitter.com/WQ5oCr6xBZ — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Al-Khelaïfi et Mbappé passent un accord en coulisses

Comme cela avait été révélé suite à la réintégration de Kylian Mbappé au PSG, cela a été le résultat d'un accord entre le numéro 7 parisien et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes ont finalement trouvé un terrain d'entente pour éviter que le club de la capitale se retrouve les mains vides suite avec le départ libre annoncé de Mbappé. Ainsi, ce dernier aurait accepté de faire une croix sur de nombreuses primes dues par le PSG, le tout pour plusieurs dizaines de millions d'euros.

Mbappé renonce à 128M€