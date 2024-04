PSG : Une victoire historique est annoncée !

Alexis Brunet

Grâce à un quart de finale retour de grande qualité face au Barça, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions. Le club de la capitale affrontera à cette occasion le Borussia Dortmund, pour une place en finale. Selon certains, les Parisiens sont favoris face aux Allemands, et même pour le titre final. C'est notamment le cas pour Blaise Matuidi, qui pense que c'est l'année ou jamais pour son ancienne équipe.

Après 1995, 2020 et 2021, le PSG a donc atteint pour la quatrième fois de son histoire les demi-finales de Ligue des champions. Les Parisiens se sont défaits du FC Barcelone en quart de finale, avec notamment un match retour de grande qualité, gagné sur le score de quatre buts à un. Les partenaires de Marquinhos se mettent donc à rêver d'une fin de saison en apothéose, avec notamment un sacre final en C1.

Le PSG peut le faire selon Matuidi

En tout cas, tous les supporters parisiens croient à une potentielle victoire en finale de Ligue des champions, à commencer par Blaise Matuidi. Au micro de RMC , l'ancien milieu de terrain du PSG a affirmé que c'était peut-être l'occasion ou jamais pour le club de la capitale. « On pourra toujours garder des regrets quand on n’a pas atteint les objectifs attendus. Il y a eu une époque sous Ancelotti, en 2012-2013, où l’on a rencontré le grand Barça avec Messi en quarts de finale. Ce n’était pas évident, on n’a pas perdu sur les deux matchs (2-2 à l’aller, 1-1 au retour) mais on est quand même éliminés… Mais ceci dit je ne garde que des bons souvenirs, c’était de belles années… J’espère que ça va être cette année. Il y a tout pour que le PSG soulève enfin cette coupe aux grandes oreilles. »

Le PSG est déjà allé en finale de LDC

Si le PSG atteint la finale de la Ligue des champions, cela ne sera pas une première pour le club de la capitale. En effet, en 2020, à la suite d'un Final 8 d'anthologie, les Parisiens avaient affronté le Bayern Munich pour le titre final. Malheureusement, les partenaires de Marquinhos s'étaient inclinés 1-0 sur un but de Kingsley Coman.