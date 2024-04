Mercato : Une légende veut signer à l’OM !

Arnaud De Kanel

Pendant que l'équipe première peine à trouver son entraineur, la réserve a déniché son sauveur. Nommé fin novembre, Jean-Pierre Papin a totalement redressé un groupe qui est passé de la dernière à la troisième place. Épanoui dans sa nouvelle mission, l'ancien Ballon d'Or souhaiterait prolonger avec l'OM.

Cette saison est très mouvementée du côté de l'OM. A l'image de l'équipe première, la réserve, qui évolue en N3, a sombré en début d'exercice, allant jusqu'à occuper la place de lanterne rouge. Le club phocéen avait alors décidé de remplacer l'entraineur en poste par Jean-Pierre Papin, jusqu'ici conseiller du président Pablo Longoria. Une réussite totale.

L’OM veut frapper fort et l’annonce ! https://t.co/dYo09RxoEs pic.twitter.com/4F2BT7P9TR — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

La N3 sur le podium grâce à Papin

Et quelle réussite oui ! En 13 rencontres à la tête de la réserve, Jean-Pierre Papin a guidé son équipe vers la victoire à 9 reprises, pour seulement 2 nuls et 2 défaites. Au delà des résultats, l'ancien attaquant de l'OM est comblé par sa nouvelle mission et il veut poursuivre l'aventure.

Papin veut prolonger