Un retour à l'OM après Papin ? Il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Basile Boli, Jean-Pierre Papin... L'OM n'a pas oublié ses anciens joueurs. En effet, ces dernières années, le club phocéen a fait revenir certains de ses grands noms pour intégrer l'organigramme. Et cela pourrait ne pas s'arrêter là. Carlos Mozer se verrait bien revenir à l'OM pour donner un coup de main.

L'histoire de l'OM a été marquée par des joueurs désormais mythiques. Des joueurs qui n'ont d'ailleurs pas coupé le lien avec le club phocéen puisqu'ils sont par la suite revenu pour aider. Ça a notamment été le cas dernièrement avec Jean-Pierre Papin. Ancien buteur mythique de l'OM, il a été nommé conseiller de Pablo Longoria et est désormais entraîneur de la réserve.

Mozer de retour à l'OM ?

Joueur de l'OM entre 1989 et 1992, Carlos Mozer garde aussi un lien particulier avec le club phocéen. Au point de revenir à Marseille pour intégrer l'organigramme ? Pour L'Equipe , Mozer a avoué : « Pourquoi je n'ai jamais collaboré avec l'OM après ma carrière ? Ça ne dépend pas de moi. C'est plutôt au club d'estimer que je pourrai contribuer à apporter quelque chose à l'OM ».

« Je m'estime capable d'aider le club à grandir »