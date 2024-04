Mercato : Un crack dit oui pour son transfert, que doit faire l’OM ?

Hugo Chirossel

Le prochain mercato estival pourrait être marqué par un changement de gardien à l’OM. En effet, les dirigeants marseillais seraient à la recherche d’un successeur à Pau Lopez, à qui il reste deux ans et demi de contrat. En ce sens, Guillaume Restes serait pisté par Marseille, ainsi qu’Illan Meslier.

Lors de l’été 2021, l’OM avait décidé de recruter un concurrent à son gardien historique, Steve Mandanda. Ce qui avait mené au recrutement de Pau Lopez, arrivé en provenance de l’AS Rome, et finalement un an plus tard au départ du joueur le plus capé de l’histoire du club. Mais l’Espagnol âgé de 29 ans n’a jamais vraiment fait l’unanimité à Marseille et un nouveau changement de gardien pourrait avoir lieu l’été prochain.

Restes dans le viseur de l’OM ?

En ce sens, l’OM serait intéressé par Guillaume Restes, d’après les informations de La Minute OM . Marseille serait sur les rangs afin de s’attacher les services de jeune portier de Toulouse âgé de seulement 19 ans et sous contrat jusqu’en juin 2028 et il serait d'ailleurs intéressé par cette possibilité. Une tendance confirmée par La Tribune OM , qui ajoute cependant que Guillaume Restes ne serait pas le seul gardien dans le viseur de l’OM, qui penserait également à Illan Meslier.

L’OM pense aussi à Meslier, Lopez vers la sortie